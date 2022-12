Concerto per i pazienti di Neuropsichiatria infantile

(ANSA) - SASSARI, 20 DIC - Musica per alleviare la degenza dei piccoli pazienti ricoverati nella Neuropsichiatria infantile dell'Aou di Sassari. Questa mattina l'ensemble del Liceo musicale Azuni "Danza tra le corde" si è esibita nella clinica della cosiddetta Stecca bianca"di viale San Pietro con il concerto. Sette brani con le musiche di film e cartoni animati, con cui gli studenti del liceo hanno regalato una giornata speciale a tutti i degenti e al personale che lavora in reparto.

La formazione musicale era guidata da due docenti del Musicale, Calogero Sportato, che oltre a insegnare chitarra ha anche diretto i giovani musicisti, e Vittoria Mura, insegnante di oboe e musica di insieme. "Voglio esprimere il mio ringraziamento a voi tutti perché questo evento di oggi è stato emozionante.

Questo momento di bellezza ci ha commosso, un po' per i temi che avete proposto, un po' per questi anni di pandemia che stiamo vivendo che ci fanno apprezzare sempre di più la vita. E senza questi meravigliosi ragazzi niente sarebbe stato così splendido", ha detto il professor Stefano Sotgiu, direttore della Neuropsichiatria infantile.

I giovani musicisti (due cantanti, 8 chitarre e 2 flauti e un clarinetto) hanno interpretato, fra gli altri le musiche del film New York New York, Il padrino, 007 James Bond, Star Wars.

Il concerto è stato organizzato dalla Scuola in ospedale, con le professoresse Angela Manca e Vittoria Mura dell'istituto comprensivo Latte Dolce Agro, in accordo con il reparto di Neuropsichiatria infantile. (ANSA).