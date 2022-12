Influenza: primi casi accertati nel nord Sardegna

L'influenza è arrivata anche nel nord Sardegna, già dalle prime settimane di novembre. Il laboratorio di Virologia speciale dell'Aou di Sassari ha accertato i primi casi su sei campioni, tra quelli analizzati nella struttura di Microbiologia e Virologia. Il laboratorio, diretto da Caterina Serra, è riferimento regionale per la sorveglianza virologica dell'influenza e di altri virus respiratori "InfluNet& RespirVirNet ": ha individuato il virus influenzale A/H3N2 in cinque campioni appartenenti a bambini di età compresa tra 1 e 12 anni, ricoverati nelle strutture dell'Aou di Sassari. Il sesto campione appartiene a una giovane trentenne. Sono stati analizzati nelle prime settimane di novembre e rientrano nell'attività di sorveglianza avviata sulle sindromi simil-influenzali, dei virus influenzali, del Sars-CoV-2 e di altri virus respiratori ed effettuata sui pazienti sintomatici ricoverati.

"Quest'anno registriamo una elevatissima incidenza già da novembre. Una situazione simile si era registrata soltanto nel 2009, cioè nel periodo pandemico della H1N1", spiega Caterina Serra. Dai raffronti con gli anni precedenti emerge che negli ultimi tre anni l'influenza ha avuto un'incidenza molto bassa. Gli anni più indietro mostrano un picco dei contagi localizzato nella seconda, terza settimana di febbraio, periodo tipico di massima diffusione.

Secondo i dati divulgati dalla rete Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità, il numero dei casi di sindromi simil-influenzali sta crescendo notevolmente in Italia. Tra il 21 e il 27 novembre l'incidenza è stata pari a 12,9 casi per mille assistiti (9,5 nella settimana precedente). A essere più colpiti sono i bambini al di sotto dei 5 anni, con un'incidenza di 40,8 casi per mille assistiti.

Il consiglio per evitare di contrarre i virus influenzali è quello di utilizzare le mascherine, igienizzare le mani, effettuare la vaccinazione antinfluenzale. "Dai dati generali a disposizione - continua Serra - emerge che circa il 92% dei casi di influenza è data dal virus di tipo A sottotipo H3N2 e in minima parte H1N1. Soltanto in 2 casi, invece, era influenza da virus di tipo B, lineaggio B/Victoria. Al momento i ceppi caratterizzati geneticamente sembrano avere le caratteristiche di virus compresi nella composizione del vaccino di quest'anno. Chi è vaccinato ha una buona copertura".