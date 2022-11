Resistenza agli antibiotici, giornata di informazione ai cittadini

In occasione della Giornata europea dell'antimicrobico resistenza, agli ingressi degli ospedali sassaresi gli operatori sanitari dell'Azienda Ospedaliera universitaria hanno distribuito materiale informativo su un fenomeno così ampio da essere considerato ormai un problema per la sanità pubblica.

"L'uso inappropriato degli antibiotici può selezionare batteri multi-resistenti che possono causare infezioni gravi ad alto tasso di mortalità - spiega l'Aou di Sassari -. Ecco perché è necessario adottare comportamenti che consentano di preservare il più possibile l'efficacia degli antibiotici".

Gli operatori della struttura complessa Direzione Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere e gli specializzandi della scuola in Igiene e Medicina preventiva Uniss che, agli ingressi del Palazzo Clemente, del centro vaccini e del Santissima Annunziata hanno informato i cittadini sui rischi appunto dell'antimicrobico resistenza.

Un fattore in continua crescita come testimoniano i dati diffusi dall'European center for disease control (Ecdc): in Europa, circa 25 mila decessi all'anno siano dovuti ad infezioni da batteri resistenti agli antibiotici e si stima che, entro il 2050, se non si riuscirà a contenere il fenomeno. Annualmente si verificano in Europa 670 mila infezioni da microrganismi antibioticoresistenti: queste sono responsabili di 33.000 decessi, dei quali più di 10 mila in Italia. "Il fenomeno dell'antimicrobico resistenza ha raggiunto proporzioni tali da rappresentare un problema prioritario per la sanità pubblica.

Per questo motivo la diffusione di conoscenze e di informazioni corrette è un presupposto essenziale per la sensibilizzazione a unuso quanto più consapevole e appropriato di questi farmaci", sottolinea Paolo Castiglia, direttore di Igiene e Controllo delle infezioni ospedaliere e referente regionale per l'Antimicrobico Resistenza in ambito umano.

"La Giornata europea e la Settimana mondiale dell'antimicrobico resistenza, che inizia oggi, rappresentano un'occasione di stimolo per la spinta verso l'uso appropriato di questi farmaci".