Convegno internazionale di ematologia a Oliena

(ANSA) - SASSARI, 06 OTT - Specialisti di ematologia in arrivo da tutto il mondo si incontreranno il 7 e l'8 ottobre al centro congressi di Su Gologone, a Oliena per il convegno "La patologia plasmacellulare: update e hot topics". L'evento, organizzato con il patrocinio dell'Aou di Sassari dalle tre Ematologie della Sardegna (Businco di Cagliari, Aou di Sassari e San Francesco di Nuoro), e sotto la segreteria scientifica dei dirigenti medici Daniele Derudas, Luigi Podda e Angelo Palmas, ha l'obiettivo di contribuire alla conoscenza delle patologie legate alle plasmacellule, sia dal punto di vista biologico sia terapeutico.

Le patologie legate alle plasmacellule, come il mieloma multiplo, l'insufficienza renale, l'amiloidosi, sono state oggetto negli ultimi 10-15 anni di notevoli sviluppi, sia nelle conoscenze fisiopatologiche sia nell'applicazione di nuove terapie.

Grazie alle nuove conoscenze biologiche si è assistito a un passaggio che si può definire epocale, passando dalle classiche e tossiche chemioterapie all'utilizzo di farmaci ad azione biologica specifica, con un aumento della sopravvivenza e una diminuzione della tossicità dei trattamenti. Un'evoluzione che sarà oggetto di discussione nel convegno a Su Gologone. (ANSA).