Sei poltrone allattamento per mamme Terapia intensiva neonatale

(ANSA) - SASSARI, 20 SET - Sei nuove poltrone a disposizione delle mamme che devono allattare i piccoli pazienti ricoverati nella Terapia intensiva neonatale dell'Aou di Sassari. Sono state donate alla struttura dal Gruppo folk San Nicola di Sassari.

La donazione è stata possibile grazie alla raccolta fondi realizzata in città durante lo spettacolo Folkuore che si è svolto il 20 marzo scorso al Teatro Comunale di Sassari, quando sul palco si esibì lo storico gruppo musicale andino degli Inti-Illimani.

Alla consegna delle poltrone, questa mattina, erano presenti la referente della struttura, Maria Antonia Cossu, il direttore sanitario dell'Aou di Sassari Luigi Cugia, Maria Zicchi, coordinatrice infermieristica della TIn, il presidente del Gruppo folk San Nicola, Antonello Gaspa e il responsabile organizzativo dell'associazione folk Alessandro Nuvoli. Con loro anche il personale medico e infermieristico della Tin e una piccola rappresentanza del gruppo folk con indosso il tipico costume.

Maria Antonia Cossu ha voluto sottolineare l'importanza di questa donazione, ricordando che questo tipo di presidi "si inseriscono all'interno di un percorso assistenziale che consente di accogliere in reparto i genitori e stare più vicini al proprio figlio".

Antonello Gaspa ha ricordato che il gruppo folk è impegnato da sei anni in queste iniziative, mentre Maria Zicchi ha spiegato i benefici che queste poltrone potranno portare, inserendosi in quella che viene chiamata kangaroo mother care. "Un risultato importante" ha chiuso il direttore sanitario Luigi Cugia, "segnale di un lavoro di squadra e di integrazione con questa azienda". (ANSA).