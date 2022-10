Digital e nuovo giornalismo, le sfide della comunicazione

La comunicazione post pandemia, le opportunità del metaverso per aziende e cittadini, l'informazione di qualità e la lotta alle fake news, la comunicazione politica e il ruolo delle piattaforme social: si parlerà anche di questi argomenti nella conferenza internazionale "Media, linguaggi, comunicazione: scenari del presente e del futuro" in programma giovedì 13 ottobre (inizio alle 9) e venerdì 14 a Cagliari nella sala congressi del T Hotel, in via dei Giudicati.

L'evento è organizzato nell'ambito del congresso mondiale della comunicazione Medcom 2020+1 e promosso da Università degli Studi di Cagliari, Università di Roma Tor Vergata e Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, con la collaborazione di Fondazione di Sardegna. Presenti Elisabetta Gola, pro rettrice alla Comunicazione immagine, Andrea Volterrani, sociologo della comunicazione dell'Università di Roma Tor Vergata, e Fabrizio Meloni, responsabile comunicazione e relazioni esterne dell'Aou del capoluogo sardo.

Il primo tema sarà a cura dell'Ordine dei giornalisti e dell'Associazione della Stampa Sarda. Subito dopo si parlerà di comunicazione politica anche attraverso TikTok e altre piattaforme. Per concludere la giornata altri due argomenti: uno dedicato alla comunicazione digitale e un altro sul cosiddetto screen culture, cioè tutto il mondo della comunicazione che ruota attorno al cinema, alle serie tv e ai video giochi.

Venerdì 14 la conferenza si apre con il tema della comunicazione della salute a cui parteciperanno Francesca Ervas (Università di Cagliari), Ferdinando Coghe (direttore sanitario dell'Aou di Cagliari), Roberta Manutza (direttrice Comunicazione e relazioni esterne dell'Arnas Brotzu), Francesca Piazza (Università di Palermo) e Pietro Salis (Università di Cagliari). A seguire la comunicazione della diversità, il giornalismo e la ricerca della verità (che vedrà tra gli oratori Phillip Martin, giornalista di inchiesta di Boston), l'utilizzo delle piattaforme per educare e insegnare. Infine una tavola rotonda su "Comunicazione, innovazione, società: scenari presenti e futuri".