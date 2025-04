Passa da Olbia la fibra ottica di Uniterreno che unisce l'Italia

È un nuovo capitolo nella rivoluzione digitale europea e passa dalla Sardegna: oggi a Olbia, lungo il suo litorale costiero nella località di Pittulongu è stato posato il cavo dell'infrastruttura sottomarina di Unitirreno, joint venture istituita da Unidata con il Fondo Infrastrutture per la Crescita Esg gestito da Azimut.

Da Mazzara del Vallo alla Liguria e Genova, passando per Olbia e Roma Fiumicino: il cavo che si estende per un totale di 1.030 chilometri e ha una portata complessiva di 500 terabyte, rende oggi queste località, e la Sardegna, snodi strategici del Mediterraneo per quanto riguarda le telecomunicazioni internazionali e la rete digitale. Si tratta del primo sistema Open Cable a 24 coppie di fibre ottiche nel bacino del Mediterraneo, capace di aprire nuove prospettive di crescita economica e tecnologica per il territorio. "Da oltre trent'anni Unidata è protagonista dell'innovazione tecnologica del Paese e, con questo progetto, proseguiamo il nostro impegno nello sviluppo di infrastrutture all'avanguardia. L'obiettivo è quello di contribuire alla crescita digitale dell'Italia, offrendo soluzioni avanzate e favorendo nuove opportunità di connessione e sviluppo", ha affermato Renato Brunetti, amministratore delegato Unidata e Unitirreno.

I lavori, durati quasi due anni, si concluderanno entro settembre e, una volta operativo, il sistema connetterà Mazara del Vallo a Genova. "Questo è il futuro che vogliamo: una Regione sempre più connessa, competitiva e capace di affrontare le sfide della modernità con strumenti adeguati - ha affermato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi - Olbia diventa oggi un nodo centrale dell'ecosistema digitale europeo".

A beneficiare della rivoluzione legata al cavo, è anche il consorzio industriale Cipnes, nel cui territorio sorge il data center di Siportal, partner attivo nell'approdo di questa infrastruttura a Olbia. "Crediamo fortemente nel ruolo delle infrastrutture digitali come motore di crescita e competitività: contiamo di riuscire a rendere l'isola l'hub digitale del Mediterraneo più attrattivo per investimenti nel settore Ict e nel cloud computing", ha detto Francesco Saluta, ceo di Siportal.



