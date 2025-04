L'autismo va in meta, ad Alghero rugby come inclusione sociale

L'inclusione sociale passa anche dallo sport: ne sono convinti gli organizzatori dell'evento "L'Autismo va in Meta", giunto alla quarta edizione e promosso dall'associazione Il Mio Amico Speciale, che si terrà il 12 aprile dalle 10 alle 16 nel campo di rugby di Maria Pia ad Alghero.

Questa mattina la sala Executive dell'aeroporto Riviera del Corallo ha ospitato la presentazione del progetto nato nel 2019 da un'idea dell'ex campione di rugby Paco Ogert con la moglie Doriana Caria, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale attraverso lo sport, offrendo a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, e più in generale con sensibilità speciali, un ambiente accogliente, aperto e senza barriere.

Numerose le associazioni sportive, le realtà del terzo settore e i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle forze armate che porteranno avanti attività pensate per favorire il primo approccio al mondo dello sport e alla scoperta delle diverse discipline.

Bambini, famiglie e chiunque desideri vivere un'esperienza di condivisione e inclusione, all'insegna del gioco, della partecipazione e del rispetto reciproco, è invitato a partecipare.

La Geasar, società di gestione dell'aeroporto di Olbia, e la Sogeaal dello scalo di Alghero, sostengono da tempo eventi sul fronte della sostenibilità sociale, con progetti come "In viaggio attraverso l'aeroporto" pensato per rendere più serena l'esperienza di volo delle persone con autismo, la partecipazione alla Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, e tanti altri.



