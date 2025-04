Finanziaria in Aula l'8 aprile, atteso accordo su Enti locali

Come da previsioni la minoranza si è presa tutti i dieci giorni di tempo per la relazione e la Manovra Finanziaria della giunta Todde da 10 miliardi di euro approderà nell'Aula del Consiglio regionale il prossimo 8 aprile alle 10.30 per l'avvio della discussione generale. Lo ha deciso questa mattina la conferenza dei capigruppo presieduta da Piero Comandini.

Lo avevano preannunciato, i consiglieri del centrodestra, anche durante la scorsa seduta di lunedì in cui è stato votato il quarto mese di esercizio provvisorio. La commissione Bilancio ha trasmesso all'Aula il testo con i circa 350 emendamenti presentati sinora, per la maggior parte dell'opposizione, ma si attendono altri correttivi, soprattutto dalla giunta e dalla maggioranza, che saranno presentati in Aula.

Le modifiche proposte dalla minoranza riguardano soprattutto il Fondo unico degli enti locali, il cui incremento è stato chiesto a gran voce anche dal presidente del Cal Ignazio Locci, che ha parlato di cento milioni in tre anni, oltre al lavoro e alla sanità, con dentro anche la stabilizzazione degli operatori socio-sanitari precari, su cui le commissioni Sanità e Lavoro hanno approvato una risoluzione che impegna la Giunta sulle assunzioni.

L'accordo tra gli schieramenti potrebbe arrivare proprio su questi emendamenti, lo ha anticipato il vice presidente della Giunta e assessore del Bilancio Giuseppe Meloni: "Ci sono alcune modifiche parzialmente condivise e la discussione sarà rimandata all'Aula".



