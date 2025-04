Cia a istituzioni, 'subito azioni per contrastare effetti dazi'

"La questione dazi rende ancora più incerto e disastroso il futuro e le decisioni di ieri del presidente statunitense, Trump, lo confermano. Circa il 50% dei prodotti agroalimentari isolani esportati finisce verso il mercato americano, pensiamo ai formaggi ma anche ai vini (con oltre il 30% dell'export del settore). Chiediamo fermamente alle istituzioni, a tutti i livelli, di avviare nell'immediato gli interventi e le azioni che ne contrastino gli effetti negativi". E' quanto chiede la Cia Sardegna in un documento illustrato dal direttore regionale, Alessandro Vacca, all'assemblea regionale alla quale hanno partecipato l'assessore regionale dell'Agricoltura, Gian Franco Satta, e il presidente nazionale Cia Agricoltori Italiani, Cristiano Fini.

"La crisi economica generale influisce negativamente sulle imprese agricole, con una perdita di reddito e una crescente difficoltà a far fronte ai costi di produzione - è scritto ancora - Le materie prime come concimi, sementi, gasolio, energia elettrica, hanno raggiunto prezzi ormai insostenibili rendendo impossibile far fronte ai costi di produzione, con il rischio sempre più concreto di abbandoni e chiusure delle attività".



