Calcio: Cagliari; Zappa e Luvumbo pronti per Empoli

Zappa e Luvumbo pronti per provare a conquistare una maglia da titolare domenica contro l'Empoli. Ma c'è anche Coman, ormai guarito dall'infiammazione legata all'infortunio riportato nella gara contro il Genoa.

L'allenatore del Cagliari Davide Nicola, almeno per la panchina, dovrebbe poter contare anche su Obert: oggi, dopo due settimane di lavoro personalizzato il difensore slovacco si è allenato parzialmente con il gruppo. E a questo punto potrebbe entrare nella lista dei convocati per la trasferta in Toscana, vietata invece ai tifosi residenti in Sardegna.

Nicola oggi nel Centro sportivo di Assemini ha curato soprattutto tattica e possesso palla, poi provato schemi e movimenti in una partitella in famiglia.

Il tecnico rossoblù, come ha spesso fatto in passato dopo una vittoria, potrebbe decidere di confermare uomini e modulo visti nella gara con il Monza. I punti interrogativi sono legati al possibile inserimento nella formazione iniziale di Zappa e Luvumbo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA