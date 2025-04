Allarme sindacati sulla 'precarietà' del lavoro nel turismo

"La crescita dell'economia del turismo in Sardegna è strettamente legata al lavoro di migliaia di lavoratori e lavoratrici e crediamo sia indispensabile che l'assessore regionale, quando ragiona delle prospettive tracciando anche le linee direttrici per lo sviluppo di un turismo di qualità, lo faccia coinvolgendo le rappresentanze del mondo del lavoro": è l'appello dei segretari regionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Nella Milazzo, Giuseppe Atzori, Monica Porcedda e Cristiano Ardau, che lo scorso 27 febbraio hanno inoltrato una richiesta di incontro all'assessore del Turismo Franco Cuccureddu.

"Vorremmo discutere di qualità del lavoro e contrasto alla precarietà - hanno detto i segretari regionali che attendono ancora una risposta dall'assessore - anche intrecciando misure di sostegno al reddito e attività di formazione nei periodi di non lavoro, partendo dal presupposto che occorre comunque mirare a un turismo non solo stagionale, promuovendo le aree interne e costruendo un'offerta fondata sulla valorizzazione delle tipicità, dell'ambiente, della cultura e delle tradizioni locali".

I sindacati evidenziano che sono in media oltre 43mila i lavoratori dipendenti occupati (dati Inps 2023), con un picco di 65.748 nel mese di agosto. Soltanto il 39% ha un contratto stabile, gli altri sono stagionali (37%) o tempi determinati (24%). A questo si aggiunge il forte impatto del lavoro irregolare: "secondo un'indagine dell'Ispettorato del lavoro, nel 2023 le attività di alloggio e ristorazione in Sardegna si distinguono per un elevatissimo tasso di irregolarità, il 76%.

Se si prende come riferimento il dato dei lavoratori vittime di irregolarità, per il 22% si tratta addirittura di lavoro nero", si legge nella nota dei sindacati.

"Purtroppo - hanno scritto i segretari regionali - le condizioni di lavoro rappresentano una delle fragilità del settore e occorre ragionare su questo punto per individuare, insieme, non solo con le imprese, percorsi che rafforzino strutturalmente la qualità del lavoro intesa come stabilità, emersione dal nero, rispetto dei contratti e di tutte le norme indispensabili a costruire quel turismo di qualità di cui parla lo stesso assessore".



