A Cagliari un aiuto da Enel per consumare meno, arriva Lumiè

Negli store Enel di Cagliari da oggi è possibile provare Enel Lumiè, un servizio innovativo e gratuito per aiutare le famiglie a monitorare i propri consumi energetici e a individuare come ridurne la spesa.

Attraverso la compilazione di un questionario personalizzato e la lettura delle bollette energetiche, Enel Lumiè utilizza un algoritmo innovativo e certificato per valutare l'efficienza energetica della casa. Grazie a questo simulatore, i consulenti di Enel Energia possono effettuare un check up energetico dei consumi direttamente in negozio mostrando ai clienti i risparmi ottenibili con interventi diversi. Sulla base dei risultati ottenuti, i clienti riceveranno soluzioni personalizzate, come l'installazione di prodotti ad alta efficienza energetica, per poter ridurre i consumi e quindi risparmiare sulle bollette.

A Cagliari è possibile provare Enel Lumiè negli Spazi Enel di piazza Amendola 1 (aperto dal lunedì al giovedì 8:30- 12:30 e 14:30-15:30, il venerdì 8,30-12), via Campania 61 (aperto dal lunedì al venerdì 9-13 e 16-19:30) e via Cocco Ortu 61 (dal lunedì al venerdì 9-13 e 15-19).



