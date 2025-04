Spray su monumenti, writer sassarese incastrato da telecamere

A fine ottobre aveva vandalizzato decine di beni architettonici e altri stabili di pregio nel centro di Sassari. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale, dopo lunghe indagini in cui sono state fondamentali le immagini delle telecamere presenti nel centro storico, hanno identificato come presunto autore un sassarese di 37 anni che vive nelle campagne circostanti al capoluogo.

Gli agenti, su delega dell'autorità giudiziaria, hanno perquisito la sua abitazione e qui hanno trovato 88 bombolette di vernice spray, due bidoni di pittura acrilica al quarzo, materiale vario utilizzato per mettere a segno le condotte illecite, numerose firme "BLOW" impresse con vernice su fogli a sfondo bianco identiche a quelle presenti nelle facciate degli immobili danneggiati, materiale vario utilizzato per mettere a segno le condotte illecite: tutto è stato sequestrato.

Il giovane dovrà rispondere dei reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, e di imbrattamento di beni culturali e paesaggistici, reato quest'ultimo punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 10mila euro.

Le indagini sono partite il giorno dopo l'imbrattamento, che è avvenuto il 27 ottobre, tra le 3,34 e le 4 circa. In pochi minuti il giovane avrebbe vandalizzato con vernice spray le facciate di alcuni immobili di interesse architettonico, storico e religioso presenti nel centro storico cittadino: la facciata laterale della chiesa di Santa Caterina, via al Duomo, piazza Duomo, tra cui la facciata laterale della chiesa di San Giacomo, via Decimario, via Frigaglia, via Castelvì. In tutte ha lasciato impressa la firma: "BLOW".



