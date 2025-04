Sassari, 14enne tenta una rapina a rider e minaccia carabinieri

Un ragazzo di 14 anni e un suo complice maggiorenne sono stati arrestati nei giorni scorsi a Sassari, dopo avere tentato di rapinare un rider e avere minacciato di morte i carabinieri.

I fatti sono successi la notte fra il 28 e il 29 marzo, in via Pascoli, nel quartiere Monte Rosello. Il 14enne e il suo complice si sono avvicinati a un rider fermo davanti a una rivendita di kebab. Il minorenne, impugnando un coltello ha minacciato il rider per prendergli la bicicletta elettrica con cui fa le consegne.

Il rider straniero ha richiamato l'attenzione dei gestori e degli avventori del locale, che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri e il minorenne, rifiutando di farsi identificare, ha insultato e sputato contro i militari, e li ha minacciati di morte: "tanto vi spacco, non mi fate paura, quando sarò maggiorenne vi ammazzerò, vi spaccherò la faccia".

Il giovane e il suo complice sono stati arrestati. Il minorenne, assistito dall'avvocata, Federica Petretto, è comparso ieri davanti al giudice del Tribunale per i minorenni di Sassari, che ha confermato l'arresto e ha disposto il suo trasferimento in una comunità per minori.



