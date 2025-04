Sardegna tra mete favorite per Pasqua, boom per Cagliari e Olbia

La Sardegna è tra le mete favorite da europei e italiani per la Pasqua: le ricerche di voli e hotel sono aumentate rispettivamente del 5% e del 8% rispetto al 2024. Sono alcuni dei dati del report del motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it sulle intenzioni e le scelte dei turisti in occasione delle prossime vacanze.

Benissimo Cagliari: è diventata la 10/a città più ricercata dai viaggiatori francesi, l'11/a per tedeschi e portoghesi, la 13/a per gli olandesi e spagnoli e la 14/a per i britannici.

Complessivamente il capoluogo è la 27/a città più desiderata da chi si metterà in viaggio nelle prossime settimane. Molto cliccata anche la destinazione Olbia: 8/a scelta per i tedeschi, la 10/a per gli olandesi, l'11/a per i francesi e la 15/a per portoghesi e spagnoli.

"È una grande notizia - spiega Ignazio Ciarmoli, direttore marketing Jetcost - vedere che l'interesse dei turisti per la Sardegna si sia mantenuto nella Settimana Santa 2025, soprattutto in questo anno da record, con cifre mai raggiunte prima nelle ricerche di hotel e voli e che Cagliari e Olbia continuano ad essere una delle principali destinazioni turistiche del mondo, tra i buoni prezzi che offerti, in confronto ad altre città, le loro ricchezze culturali e le sue bellezze in questo periodo dell'anno; la sua variegata offerta gastronomica e i suoi buoni hotel e servizi continuano a sedurre un gran numero di turisti italiani ed europei".



