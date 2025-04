Raccolta fondi per acquisto letti in terapia intensiva Cagliari

L'Arnas G. Brotzu di Cagliari e il ministero della Difesa uniscono le forze: raccogliere fondi per l'acquisto di letti di terapia intensiva e semintensiva pediatrica.

In questo scenario, l'esercitazione Joint Stars 2025 diventa un'opportunità per rafforzare il legame tra istituzioni e solidarietà. A partire da aprile, la Sardegna ospiterà assetti delle Forze Armate, Corpi Armati dello Stato e altre istituzioni, mentre i vertici dell'Azienda ospedaliera e i rappresentanti del Covi di Roma definiranno le iniziative di sostegno a questa causa.

Il cuore pulsante di questa missione di solidarietà sarà il concerto di beneficenza della Banda Interforze, in programma il 10 maggio alle 18.30 nell'hangar di Nave Trieste, ormeggiata al porto di Cagliari - Molo Rinascita.



