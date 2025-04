Nel furgone un carico di false griffe, denunciato a Sassari

Un uomo è stato denunciato dalla polizia stradale di Sassari che la notte scorsa lo ha fermato mentre passava col suo furgone in piazza Santa Maria e all'interno aveva un'ingente quantità di abiti, calzature e accessori d'abbigliamento contraffatti.

I prodotti trovati dagli agenti erano imitazioni quasi perfette dei capi firmati dalle più grandi case di moda internazionali come Prada, Louis Vuitton, Gucci, Moncler, Diesel, Armani, Nike e molte altre.

Alcuni capi erano dotati persino di etichette e sigilli di garanzia apparentemente autentici, che riproducevano in maniera quasi perfetta i sistemi di certificazione dei marchi originali.

La merce è stata sequestrata e l'uomo denunciato per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.



