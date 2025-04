La Asl Nuoro diventa un luogo di lavoro a misura di dipendente

Creare un ambiente di lavoro ideale e confortevole perché solo con dei dipendenti gratificati e sereni le performance aziendali possono crescere, evitare contenziosi e soddisfare l'utenza.

La Asl di Nuoro, la più grande azienda della provincia, con i suoi 2400 dipendenti (con un'alta componente femminile) implementa con il Family Audit con una serie di accorgimenti a tutela e cura del lavoratore.

Family Audit, della durata di tre anni e sei mesi, è il percorso di certificazione di qualità dei processi organizzativi, intrapreso per la prima volta da un'azienda socio-sanitaria locale della Sardegna.

Un attestato viene attribuito alle aziende che tutelano la dimensione familiare e personale dei dipendenti, che curano il benessere dei lavoratori, migliorano il clima organizzativo e di conseguenza hanno una forte ricaduta sulla qualità dell'offerta per gli utenti. Banca delle ore, orario flessibile, palestra aziendale, nido, o anche cose apparentemente banali come la possibilità di pagare bollette o ricevere posta e corrieri in azienda.

"Si tratta - afferma il dg della Asl 3 Paolo Cannas - di iniziative a costo zero, o che incidono pochissimo, ma che danno l'idea di un'azienda che va incontro al benessere lavorativo dei propri dipendenti. Senza contare che un'azienda che crea un ambiente lavorativo favorevole e sereno per i propri dipendenti diventa più attrattiva per i professionisti".

Per il direttore amministrativo Francesco Pittalis, gli obiettivi principali del piano aziendale includono: "conciliazione tra vita familiare e benessere organizzativo, al fine di ridurre il conflitto tra vita lavorativa e familiare, implementando misure come orari differenziati per esigenze familiari o personali. Ma anche la riduzione delle azioni legali, così da diminuire il numero di contenziosi legali tra dipendenti e azienda, migliorando il clima lavorativo e la comunicazione. Altro obiettivo è la riduzione del divario di genere all'interno dell'azienda".



