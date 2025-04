Autismo, verso un manuale operativo per formatori ed educatori

"Costruire un sapere condiviso, validato e accessibile per affrontare al meglio il tema legato all' autismo e deficit visivo". Roberto Pili, presidente Ierfop, sintetizza così le linee guida di un progetto di creazione di un manuale operativo rivolto a formatori, educatori e operatori sanitari, utile per fornire strumenti pratici, aggiornati e scientificamente validati. Se ne è parlato nel corso della tavola rotonda online promossa dall'ente di formazione europeo, "Autismo e deficit visivo: quando la fragilità si moltiplica", trasmessa in diretta streaming da Cagliari e inserita all'interno della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo.

L'incontro ha chiamato a raccolta esperti di Ierfop, dell'associazione Apri del Piemonte presieduta da Daniel Auricchia, l'Aris siciliana presieduta da Rocco di Lorenzo e Donatella Petretto dell'Università di Cagliari. Dall'incontro è emerso come la concomitanza tra disturbo dello spettro autistico e disabilità visiva - Asvi (Autism Spectrum andVisual Impairment) rappresenti una delle più complesse forme di pluridisabilità, ancora poco conosciuta. "In Italia si stimano circa 1.600 bambini con Asvi. Secondo studi internazionali - ha ricordato Roberto Pili - oltre il 30% dei bambini ciechi o ipovedenti presenta tratti riconducibili allo spettro autistico, ma la diagnosi precoce risulta ancora difficile, perché molti strumenti valutativi tradizionali si basano su canali visivi non accessibili".

L'appuntamento è stata l'occasione per rilanciare il progetto Ierfop "Vis a Vis" nato per costruire un nuovo approccio transdisciplinare per l'inclusione e il supporto delle persone con Asvi. All'interno del progetto è stato realizzato il volume "Disturbi visivi e autismo - Uno sguardo sulla complessità", frutto della collaborazione tra studiosi, professionisti, università e associazioni. "Spesso i bambini ciechi o ipovedenti vengono esclusi da una diagnosi accurata di autismo, perché molti strumenti diagnostici si basano sull'uso della vista. Ma è proprio in questi casi che occorre un cambio di paradigma - ha detto Bachisio Zolo, presidente dell'Unione Ciechi d'Europa - il nostro impegno con il progetto Vis a Vis è quello di sviluppare strumenti alternativi, fondati sull'ascolto, sul tatto e sul linguaggio del corpo, affinché nessun bambino venga lasciato indietro".

A sottolineare l'importanza del lavoro sul territorio è stato anche Daniel Auricchia: "In particolare - ha sottolineato - ci dedichiamo ai casi di doppia diagnosi, in cui la disabilità visiva si accompagna a disturbi dello spettro autistico. Abbiamo sviluppato programmi mirati, per migliorare le competenze, favorire l'inserimento scolastico e aiutare le famiglie a costruire ambienti di vita più accessibili e accoglienti".





