Tre eventi e 50mila euro per Sa Die de sa Sardigna 2025

Tre appuntamenti per Sa Die de sa Sardigna 2025. Il programma dei festeggiamenti per ricordare i moti rivoluzionari del 1793 e alcune figure storiche che caratterizzarono quei fatti, è stato approvato dalla commissione Cultura del Consiglio regionale presieduta da Camilla Soru (Pd).

A disposizione ci sono 50mila euro a valere sul fondo ordinario degli enti locali.

Ascoltata in audizione, l'assessora Ilaria Portas ha precisato che "a causa della mancata approvazione della manovra finanziaria non possiamo stanziare ulteriori risorse".

I fondi saranno così distribuite: 25mila euro al Comune di Cagliari per la rievocazione de Sa dì de s'aciapa con la cacciata dei piemontesi dal capoluogo, 15mila euro al Comune di Bono, paese d'origine di Giommaria Angioy, e 10mila euro al Comune di Alghero per il ricordo di Vincenzo Sulis.



