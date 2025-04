Travolge un 33enne con l'auto, arrestato per tentato omicidio

Al culmine di una lite ha travolto con l'auto un 33enne ed è poi fuggito. Un 19enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Ricoverato al Brotzu in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, un 33enne di Monserrato.

L'episodio è avvenuto alle 4,30 in via Mameli a Cagliari. I due, secondo quanto ricostruito dai militari del Radiomobile, hanno avuto una lite all'esterno di un locale notturno. Il 19enne si sarebbe messo alla guida di una Ford Puma presa a noleggio e avrebbe travolto deliberatamente il 33enne, per poi darsi alla fuga. "L'investimento - spiegano i carabinieri - avvenuto a breve distanza dal punto del diverbio, è stato descritto da alcuni testimoni come volontario e repentino".

Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato al Brotzu. I carabinieri arrivati sul posto hanno raccolto le varie testimonianze e avviato le ricerche dell'aggressore con l'aiuto degli agenti della squadra volante che hanno collaborato nelle operazioni di individuazione e localizzazione del veicolo in fuga. Il giovane è stato rintracciato nel giro di poche ore e accompagnato in caserma dove è stato arrestato. Adesso si trova in carcere a Uta.



