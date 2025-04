Sei automobili distrutte in un incendio doloso a Olbia

Un incendio ha distrutto questa notte sei automobili che si trovavano parcheggiate in un'area privata recintata nei pressi della stazione di servizio Q8 in via Roma a Olbia, strada che conduce al quartiere di Poltu Cuadu. Le auto di proprietà di un'azienda privata ed erano destinate alla vendita o al noleggio.

A domare l'incendio divampato nel cuore della notte sono stati i vigili del fuoco del distaccamento locale. Sulle cause del rogo che ha distrutto interamente cinque vetture e danneggiato un'altra che si trovava parcheggiata nelle vicinanze, non ci sarebbero dubbi: si tratterebbe di un rogo doloroso.

I Carabinieri della stazione di Olbia stanno indagando, e visioneranno le immagini dell'impianto di video sorveglianza della vicina stazione di rifornimento.



