Scambio abiti e accessori allo Ied di Cagliari, è la moda etica

Un pomeriggio dedicato alla moda etica e sostenibile, al riciclo e al riuso. Sabato 5 aprile è in programma il primo Swap Party organizzato dallo Ied di Cagliari in collaborazione con Recloset Lovers, un'alternativa divertente e sostenibile allo shopping tradizionale, basata sullo scambio di abiti o accessori.

Il principio è molto semplice: le persone si incontrano per scambiarsi abiti e accessori senza utilizzare denaro, rinnovando il proprio guardaroba, evitando sprechi e dando nuova vita ai propri capi. L'iniziativa è coordinata dalle docenti Alice Tolu e Cristiana Arangino, in collaborazione con Debora Deiana, Federica Pilia e Raffaela Ardu di Recloset Lovers.

L'appuntamento, gratuito e aperto a tutti, è per le 15 nella sede dello Ied di viale Trento a Cagliari. Ogni partecipante può portare fino a un massimo di 10 pezzi che, in collaborazione con gli studenti e le studentesse, verranno valutati sul momento. A seguito di questa valutazione, i propri capi potranno essere scambiati con abbigliamento o accessori dello stesso valore.

Lo Ied di Cagliari promuove da anni le pratiche di produzione e consumo sostenibile nel settore moda, collaborando con aziende che riutilizzano gli scarti di produzione, progettando collezioni upcycled, sostenendo in maniera attiva gli eventi e le associazioni locali per sensibilizzare sull'importanza di un approccio più etico alla moda. Dalla collaborazione con Recloset Lovers, associazione impegnata nell'organizzazione di eventi di moda sostenibile, nasce l'idea di ospitare negli spazi di Villa Satta il primo Swap Party e di coinvolgere attivamente studenti e studentesse.



