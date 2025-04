M5s: Conte atteso a Nuoro per prima festa pentastellati sardi

Il presidente del M5s Giuseppe Conte è atteso a Nuoro sabato 12 aprile per la prima festa del Movimento in Sardegna. L'appuntamento è al teatro Ten dalle 9 alle 19. Sul palco si alterneranno parlamentari, consiglieri regionali e comunali per discutere di sanità, lavoro, energia, trasporti, territorio, giovani, Einstein Telescope e del primo anno di governo della Giunta guidata da Alessandra Todde.

E' prevista anche la partecipazione di Emiliano Fenu, candidato sindaco di Nuoro per il campo progressista, Ettore Licheri, Roberto Fico, Giuseppe Antoci, Alfonso Bonafede.

Chiuderà la giornata l'intervento della presidente Todde.

"La nostra è la forza delle idee - scrivono i pentastellati annunciando l'evento - la conferma del buon governo e della capacità della nostra presidente e del M5s di amministrare con capacità e onestà".



