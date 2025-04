Lavori di rifacimento della segnaletica verticale sulla 554

Hanno preso avvio gli interventi di manutenzione della segnaletica verticale sulla strada statale 554 "Cagliaritana", nella Città metropolitana di Cagliari.

Nel dettaglio, fino al 31 maggio, saranno attive limitazioni al traffico che interesseranno esclusivamente le aree di cantiere. I lavori saranno eseguiti mediante l'istallazione temporanea del cantiere in punti specifici, dove è necessaria la sostituzione della segnaletica. Le limitazioni saranno circoscritte all'area di intervento e si articoleranno in tre fasi: la prima fase riguarda il tratto tra il km 0 e il km 10,900 e prevedere l'istituzione di restringimenti di carreggiata nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 12:30 e tra le 15:30 e le 19:30; la seconda fase interesserà il tratto a due corsie compreso tra il km 10,900 e il km 18,200 e prevede, nell'area di cantiere e sempre per tratti limitati, l'istituzione del senso unico alternato; la terza fase riguarda il tratto compreso tra il 18,200 e il km 29,142. Anche in questo caso sono previsti restringimenti di carreggiata circoscritte all'area di cantiere. Le lavorazioni saranno eseguite nella fascia orari compresa tra le 7 e le 19.



