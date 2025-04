I Tazenda in tour con Bonas Noas, duplice data in Sardegna

I Tazenda inaugurano il 2025 con un nuovo viaggio musicale. Bonas Noas è il tour che, dopo il debutto ad Avezzano in Abruzzo e Brugnera in Friuli Venezia Giulia, prevede una doppia data in Sardegna con la band al completo e nella sua nuova formazione.

Si parte da Sassari il 12 aprile all'Auditorium provinciale alle 21, con un evento di beneficenza: il ricavato del concerto andrà all'Emporio della solidarietà Braccia tese Aps per le loro attività sociali. Ci si sposta poi al sud dell'Isola per una data a Cagliari il 14 aprile al Teatro Massimo, stesso orario.

Sul palco, a fianco ai due fondatori Gigi Camedda (voce e tastiera) e Gino Marielli (chitarre e voce) ci saranno i compagni di viaggio già noti al grande pubblico: Massimo Cossu alle chitarre, Massimo Canu al basso, Luca Folino alla batteria.

Si aggiungerà alle voci Serena Carta Mantilla.

"Avere al fianco una voce femminile - spiegano i Tazenda - ci permette anche di rimettere in campo tessiture che erano quelle originarie: Andrea aveva una voce particolarissima e una tessitura, lo sanno tutti, quasi femminile. Ora siamo pronti per il palco: partiamo al contrario, prima dal Continente e poi, con non poca emozione, a casa nostra".

In scaletta alcuni brani della loro vasta carriera, ma anche tracce che toccano il tema del tour: a cominciare da Bonas Noas con il suo inno all'arte e alla poesia, "depositarie di una risposta che l'umanità fatica a trovare". E poi Carrasecare, per tornare là da dove i Tazenda hanno iniziato nel lontano 1988. O Pitzinnos in sa gherra, celebre per una nuova tappa a Sanremo nel 1992 e tristemente sempre più attuale.

O, dallo stesso album, Astrolicamus "per riscoprire quelle porte dentro di noi che saprebbero aprirsi al mistero: alla ricerca di altre risposte, di bonas noas". Senza dimenticare l'immancabile Spunta la luna dal monte, il brano che ha meritato nel 1991 il lungo applauso al Festival di Sanremo.



