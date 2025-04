E' fuggito senza pagare dal deposito della Polizia municipale, in viale Monastir a Cagliari, a bordo dell'auto che gli era stata rimossa, inseguito da carabinieri e vigili urbani è stato fermato poco dopo in città.

L'automobilista rischia ora una denuncia e sanzioni amministrative. I militari del Radiomobile lo hanno intercettato e bloccato in via del Commercio grazie alle informazione sulla targa dell'auto su cui l'uomo era scappato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA