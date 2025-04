Export sardo 2024 stagna ma +25% al netto prodotti petroliferi

In uno scenario internazionale segnato da crescenti tensioni geopolitiche, i dati provvisori sull'export della Sardegna nel 2024 mostrano a prima vista una sostanziale stagnazione. Secondo le più recenti rilevazioni Istat, alla fine dell'anno il valore complessivo delle esportazioni è cresciuto appena dello 0,8%, passando da 6,69 a 6,74 miliardi di euro: un incremento modesto di 52 milioni.

Tuttavia, questo risultato complessivo è fortemente influenzato dal brusco rallentamento registrato nell'ultimo trimestre: tra ottobre e dicembre, rispetto allo stesso periodo del 2023, le esportazioni sono crollate del -22,8%, cancellando di fatto i progressi dei primi nove mesi dell'anno. Se però si esclude il settore dei prodotti petroliferi raffinati - che da solo rappresenta oltre l'80% dell'export isolano - il quadro cambia radicalmente: le vendite all'estero delle altre produzioni sono cresciute di oltre il 25%, pari a circa 296 milioni di euro in più rispetto al 2023; un risultato trainato soprattutto dal comparto manifatturiero, che ha segnato un +34,4% al netto del petrolifero.

È quanto si evince da un dossier del Centro Studi della Cna Sardegna che lancia un nuovo allarme per le esportazioni agroalimentari sarde, messe a rischio dalla guerra tariffaria annunciata dal presidente Usa Donald Trump.

Nel 2024 il mercato Usa ha infatti assorbito oltre il 51% delle vendite di prodotti agroalimentari sardi e la ancora scarsa diversificazione dei mercati di sbocco potrebbe penalizzare non poco le imprese sarde. La guerra commerciale avviata da Trump, infatti, mette a rischio quasi esclusivamente l'agroalimentare sardo, che rappresenta il 18% del nostro export senza i petroliferi,(273 mln) e per oltre il 72% per i prodotti caseari. Gli Stati Uniti rappresentano infatti meno dell'1% delle vendite dei prodotti in metallo, primo segmento economico per rilevanza, che vale il 25% dell'export sardo senza i petroliferi (377 mln), e appena il 2% dei prodotti chimici, terzo comparto per importanza ,258 mln al netto dei petroliferi.

La ricerca individua a questo proposito un gruppo di mercati maturi con domanda crescente e quote significative di vendite per parmigiano e grana-padano che potrebbe interessare i produttori sardi (Spagna, Canada, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Svezia e Australia) e un gruppo di mercati emergenti in forte crescita (Polonia, Corea del Sud, Emirati Arabi, Romania, Irlanda, Messico, Portogallo e Arabia Saudita).

"Una necessaria strategia di diversificazione, per essere vincente, dovrebbe passare da un mix di attività di promozione e valorizzazione che coinvolgano sia paesi emergenti, sia paesi più maturi" - commentano Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della Cna Sardegna -. L'obiettivo è quello di arrivare, nel medio-breve termine, a una diversificazione che replichi il modello di vendite di altri formaggi stagionati di grande successo, come il parmigiano o la grana padano, in modo da ridurre l'esposizione verso i rischi, attesi crescenti, dovuti all'incertezza geopolitica internazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA