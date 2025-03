Sassari, verso l'avvio dei lavori per il palasport a Latte Dolce

Prenderanno il via tra pochi giorni i lavori per la costruzione di un nuovo palasport in via Kennedy, nel quartiere Latte Dolce, a Sassari, dedicato alla pallavolo, alla pallamano e al calcio a 5.

Nei giorni scorsi la ditta vincitrice dell'appalto comunale da 5 milioni e 137 mila euro, la "Angius Costruzioni", su autorizzazione del Comune di Sassari, ha iniziato le operazioni di pre-accantieramento.

"Le attività effettuate a oggi dall'impresa consistono nella pulizia e rimozione degli arbusti infestanti presenti nell'area in cui sorgerà il futuro palazzetto, così da dare respiro e valorizzare gli ulivi secolari presenti", spiegano dalla struttura tecnica di Palazzo Ducale. "Il sopralluogo fatto dalla direzione dei lavori, dal Rup e dal settore Ambiente ha permesso di rilevare che sono stati inoltre rimossi degli alberi di fico e delle piante di alloro, le cui condizioni erano irrecuperabili".

Saranno realizzate due tribune lungo i lati lunghi del campo per un totale di oltre 2mila posti, ma la capienza potrebbe arrivare a 3mila con la realizzazione di una tribuna su uno dei lati corti. In origine l'opera è stata finanziata dal Pnrr con 3 milioni e mezzo di euro, cui si sono aggiunti 700mila euro dal Fondo per le opere indifferibili. Il Comune è intervenuto con tre tranche di cofinanziamento da 300mila, 500mila e 137mila euro.

"Il palasport di via Kennedy è il segno dell'attenzione che vogliamo rivolgere a ogni parte della città, dal centro alle periferie sino alle borgate rurali e costiere", sottolinea il sindaco, Giuseppe Mascia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA