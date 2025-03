Prezzi delle case giù a Cagliari, salgono a Sassari e Oristano

Diminuiscono dell'1,1% i prezzi delle case a Cagliari. Ma è un caso isolato: a Oristano crescono del 4,2% e a Sassari dell'1 per cento. Sono alcuni dei dati regionali emersi dal report dell'Ufficio Studi del gruppo Tecnocasa relativo alla prima parte del 2024. Per quanto riguarda Cagliari gli investitori arrivano anche da altre zone della Sardegna e dall'estero, spesso per la realizzazione di un'attività turistica ricettiva.

Si cercano sia piccoli tagli sia metrature più generose da cui si ricavano più camere con bagno annesso. Preferite le zone di Marina e Castello. Alla Marina si acquista intorno a 1.800 euro al metro quadro con punte di 3.000-3.500 euro per il nuovo.

Prezzi simili a Castello. Acquisti per investimento anche a Stampace. Chi cerca però l'abitazione principale si indirizza su Bonaria.

A Sassari quotazioni in lieve aumento soprattutto a San Giuseppe, Lu Fangazzu e San Paolo. Vendute in particolare soluzioni in buono stato, che non necessitano di interventi di ristrutturazione.

A Oristano zona Clinica apprezzata per la vicinanza al Tribunale e per l'agevole uscita dalla città. Piacciono le abitazioni nella zona mare, nella penisola del Sinis, a Is Arutas, Putzu Idu, Torre del Pozzo: ed è qui che si registra una buona domanda di casa vacanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA