Prandini, 'troppe criticità nei pagamenti per la Pac'

"Ci sono parecchie criticità rispetto anche a quelle che sono le certezze sul pagamento che le nostre aziende pretendono, rispetto anche agli investimenti che hanno, in tanti casi, già realizzato: nello stesso tempo è l'occasione per tracciare quella che è la strategia di cui ci doteremo, rispetto alla discussione anche della futura politica agricola comune". Lo ha detto il leader di Coldiretti Ettore Prandini a Cagliari per un'assemblea di Coldiretti che si svolge a porte chiuse.

"La scadenza è nel 2027 ma il dibattito è già aperto diventerà l'occasione per rimarcare la centralità di alcune filiere assolutamente strategiche per la Coldiretti e per la Sardegna per dare certezze ai nostri produttori", ha aggiunto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA