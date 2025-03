Prandini, 'su indennizzi per danni regioni possono fare molto'

"Le certezze per quanto concerne i pagamenti per le imprese sono di fondamentale importanza anche perché in tanti casi parliamo di danni che le aziende hanno subito ormai quasi un anno fa e ancora oggi, nonostante le risorse a livello nazionale siano state stanziate, i tempi della burocrazia sono troppo lunghi e dobbiamo cercare di semplificare il più possibile tutti quelli che sono i passaggi inerenti a far arrivare le risorse, ripeto, già stanziate nei confronti dei nostri impegni. C'è da sottolineare che sotto questo punto di vista anche le regioni possono fare molto". Lo ha detto Ettore Prandini a margine della assemblea regionale di Coldiretti a Cagliari.

"La dimostrazione è quello che noi siamo riusciti a fare ad esempio in Sicilia a causa della siccità dove la regione ha stanziato comunque risorse. Ci auguriamo che anche in Sardegna ci possa essere una giusta attenzione rispetto a un ruolo strategico fondamentale che gli agricoltori svolgono, che diventa anche una valorizzazione di carattere turistico".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA