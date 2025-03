Polina Semionova a La Nuit des Étoiles il 26 luglio a Olbia

Sarà lo scenario del Golfo di Olbia e la suggestiva piazza Crispi ad ospitare anche quest'anno La Nuit des Étoiles, l'evento che richiama in città le stelle internazionali del balletto e che andrà in scena il prossimo 26 luglio alle ore 21.30. Il successo dello spettacolo d'esordio del 2024 ha portato la direttrice artistica Mavi Careddu a lavorare da subito per preparare la nuova edizione.

Il primo nome di spicco annunciato è quello di Polina Semionova, una delle ballerine più straordinarie e celebrate del nostro tempo, rinomata per la sua tecnica impeccabile, la grazia innata e l'abilità di trasmettere profonde emozioni attraverso la danza.

"La Nuit des Étoiles - spiega Careddu - non è solo uno spettacolo di danza, ma un evento capace di emozionare spettatori di tutte le età, in uno scenario naturale straordinario che fa da cornice alle più grandi stelle del balletto mondiale. È una serata in cui il pubblico può davvero percepire la magia dell'incontro tra bellezza, eleganza e talento. La presenza di Polina, stella assoluta del panorama internazionale, è già di per sé garanzia di tutto questo".

Unanimemente riconosciuta a livello internazionale come una delle ballerine più rappresentative del nostro tempo, Semionova tra il 2002 e il 2012 è stata prima ballerina allo Staatsballet di Berlino e tra il 2012 e il 2016 prima ballerina all'American Ballet Theatre di New York. Dal 2014 diventa prima ballerina ospite allo Staatsballet di Berlino.

Nella sua lunga carriera è stata ospite delle più famose compagnie e ha ballato nei maggiori teatri del mondo, come il Mariinsky Theatre di San Pietroburgo, La Scala di Milano, English National Ballet di Londra, il Bayerisches Staatsballett di Monaco, il Tokyo Ballet. Tra i suoi partner sul palcoscenico anche Roberto Bolle. Il resto del cast della seconda edizione di La Nuit des Étoiles è ancora in via di definizione.



