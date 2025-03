Passo avanti per bando nuove rotte aeree, attesa per gazzetta Ue

E' stata pubblicata la determina del bando "Nuove Rotte", deliberato dalla Giunta regionale lo scorso febbraio. Il bando, promosso dall'assessorato dei Trasporti in collaborazione con l'assessorato del Turismo, punta a rafforzare i collegamenti aerei da e per la Sardegna, migliorando le connessioni sia in chiave turistica che per la mobilità dei residenti.

Ora si attende la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Da quel momento scatteranno 60 giorni di tempo in cui le compagnie aeree potranno presentare domanda per partecipare alla gara e proporre l'attivazione delle rotte. Il bando prevede un sostegno economico alle compagnie che attiveranno le nuove rotte, attraverso la copertura del 50% dei costi aeroportuali sia nello scalo di partenza che in quello di arrivo.

"Con il bando 'Nuove Rotte' vogliamo stimolare le compagnie aeree ad aprire nuove rotte con la Sardegna - afferma l'assessora dei Trasporti, Barbara Manca - L'iniziativa è parte integrante della strategia generale che l'assessorato sta perseguendo per garantire ai cittadini sardi un accesso più semplice e rapido alle destinazioni nazionali e internazionali, permettendo loro di viaggiare con più frequenza e maggiore comodità. Al tempo stesso, vogliamo rendere l'Isola sempre più accessibile per i flussi turistici, favorendo l'interconnessione con i principali hub europei e internazionali, tra cui per esempio Istanbul. Abbiamo lavorato con grande attenzione per individuare le tratte più strategiche, sia in termini di domanda dei viaggiatori che di impatto sullo sviluppo economico del nostro territorio".

Le destinazioni sono distinte per aerorporto. Cagliari: Ajaccio, Berlino, Birmingham, Bordeaux, Brest, Bucarest, Cluj, Cork, Dubai, Dubrovnik, Edimburgo, Eindhoven, Filadelfia, Hannover, Helsinki, Istanbul, Kaunas, Vilnius, Lamezia Terme, Lille, Lipsia, Lisbona, Liverpool, Łódź, Malaga, New York, Nizza, Oslo, Riga, Rotterdam, Tallinn, Tirana, Zagabria.

Alghero: Amburgo, Basilea, Berlino, Bilbao, Bristol, Cagliari, Colonia, Eindhoven, Ginevra, Lione, Manchester, Oslo, Porto, Praga, Sofia, Stoccarda, Stoccolma, Valencia, Varsavia. Olbia: Cagliari, Dortmund, Helsinki, Istanbul, Lisbona Malaga, Liverpool, New York, Newcastle, Palma di Maiorca, Porto, Reykjavik, Rotterdam, Siviglia, Vilnius.

"Abbiamo voluto inserire anche rotte di lunga percorrenza come i collegamenti con gli Stati Uniti per stimolare una domanda importante nei numeri ma tutt'ora inespressa come quella nordamericana. Puntiamo ad un cambio di passo importante, che vada oltre la stagionalità e che miri a una mobilità più efficiente, stabile e continuativa. Per questo auspichiamo una forte partecipazione da parte delle compagnie aeree. Le rotte che diventeranno effettivamente operative dipenderanno ovviamente dall'esito della procedura di gara. Noi abbiamo fatto uno sforzo importante, sia dal punto di vista economico che di studio e analisi, per offrire queste opportunità, ora sarà il mercato a dover dare risposte definitive su quali saranno considerati i collegamenti più appetibili tra quelli messi a gara", conclude l'assessora



Riproduzione riservata © Copyright ANSA