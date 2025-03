Nino Frassica & Los Plaggers Band alla Forte Arena

La risata incontra la musica nel secondo appuntamento dell'estate 2025 alla Forte Arena. Sabato 2 agosto il palcoscenico del teatro sotto le stelle del Forte Village a Santa Margherita di Pula ospiterà Nino Frassica & Los Plaggers Band con lo spettacolo "Tour 2000/3000".

Un evento unico tra concerto e cabaret. Con la sua inconfondibile verve comica, Nino Frassica rileggerà oltre cento brani della musica italiana e internazionale, trasformandoli in autentiche perle di comicità: da "Cacao Meravigliao" a "Grazie dei fiori bis", da "Mamma mia dammi cento lire" fino alle celebri sigle della TV come "Portobello" e "Tuca tuca", ogni canzone verrà smontata e ricomposta alla maniera di Frassica, in un'irresistibile parodia del nostro immaginario musicale collettivo.

Con lui sul palco i Los Plaggers, sei straordinari musicisti - il cui nome è un gioco tra "Platters" e "plagio" - che contribuiranno a creare un'atmosfera di grande festa, in cui il pubblico diventerà protagonista, cantando e ballando in un clima di totale complicità.

Amatissimo dal pubblico italiano, Nino Frassica ha attraversato oltre quattro decenni di spettacolo con il suo stile unico. Da Quelli della Notte e Indietro tutta con Renzo Arbore, al ruolo cult del maresciallo Cecchini nella serie Don Matteo, ha lasciato il segno in numerosi format, da Scommettiamo che...? a Che Tempo Che Fa, da LOL - Chi ride è fuori a Sconcert. Autore di libri cult come "Vipp", "Sani Gesualdi Superstar" e l'ultimo nato "Paola", Frassica continua a reinventarsi, mantenendo intatto il suo stile inconfondibile.

I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili a partire da martedì 1 aprile alle 10 sui canali ufficiali di Box Office Sardegna e Ticketone.



