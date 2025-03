Giornate orientamento per futuri studenti dell'Ateneo di Sassari

"Rimarrete stupiti quando vedrete la nuova offerta formativa che l'Ateneo sta predisponendo per migliorare le opportunità, non solo di studio, ma anche di lavoro futuro per i nostri ragazzi". Così il rettore dell'Università di Sassari introduce le Giornate dell'orientamento dell'ateneo sassarese che si svolgeranno il 3 e il 4 aprile, nel polo bionaturalistico di Piandanna, per presentare i corsi di laurea ai futuri studenti e invogliarli a scegliere Sassari per continuare i loro studi.

Giornate dell'orientamento che il rettore ha presentato oggi insieme al prorettore per la Didattica, Pietro Pulina: "Saranno due giornate di festa, in cui l'Università apre le braccia alle scuole, ai ragazzi, al territorio", dice il prorettore. "I ragazzi acquisiscono la consapevolezza dell'importanza di iscriversi all'università e di scegliere il percorso formativo giusto.

Lo slogan che accompagna quest'anno le Giornate dell'orientamento è "Ogni percorso inizia con una scelta", e si rivolge direttamente agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori.

Il 3 e il 4 aprile docenti e studenti guideranno i ragazzi e le ragazze in un viaggio alla scoperta dei 10 dipartimenti dell'Università di Sassari e dei relativi corsi di laurea: 62 in tutto tra triennali e magistrali, area umanistica, scientifica e sanitaria, inclusi 7 corsi internazionali. Saranno presenti anche stand informativi sui servizi agli studenti e si terranno incontri dedicati per approfondire ogni percorso accademico. Ci sarà inoltre l'opportunità di visitare gli spazi informativi dell'Ersu, dell'Accademia di Belle arti "Mario Sironi", del Conservatorio di musica "Luigi Canepa", del Comune di Sassari e di altri enti e istituzioni.

Il programma di attività pratiche prevede seminari e laboratori e presentazioni dei corsi di laurea, con focus su discipline come medicina e veterinaria, ingegneria, scienze dell'educazione, farmacia, lettere, scienze naturali e molte altre.

L'Ufficio orientamento e servizi agli studenti dell'Università ha raccolto 3.500 adesioni da parte delle scuole della città e della provincia di Sassari, ma la due giorni è aperta a tutti gli interessati che potranno partecipare individualmente o assieme alle proprie famiglie, senza obbligo di iscrizione.

L'Università ha realizzato una serie di attività di supporto all'evento. In particolare, è stato realizzato un canale Instagram dedicato, @percorsi_uniss, e una playlist sul canale Youtube dell'Ateneo @unisstube. Su questa piattaforma verranno pubblicati contenuti mirati all'orientamento, tra cui video e reel in cui gli studenti universitari raccontano la propria esperienza in modo diretto.



