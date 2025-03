Fabrizio Rodin è il nuovo presidente del Ctm Cagliari

Fabrizio Rodin è il nuovo presidente del Ctm, il consorzio trasporti dell'area metropolitana di Cagliari. Succede a Carlo Arba. Il cambio della guardia è stato deciso questa mattina dell'assemblea di Ctm Spa, presieduta dal sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana Massimo Zedda, con la presenza di Elisabetta Atzori, assessora del Comune di Quartu Sant'Elena in rappresentanza del sindaco Graziano Milia. Rodin, avvocato ed ex consigliere comunale, è stato designato dal Comune di Cagliari. Cambia il Cda: ora ci sono Emanuela Murru e Daniela Sacco, scelte da Cagliari. Nel cda anche Massimo Lai, designato dalla Città Metropolitana di Cagliari e Franco Turco in rappresentanza del Comune di Quartu Sant'Elena.

Revisore legale Marco Racugno Zedda ha ringraziato personalmente Arba e i consiglieri uscenti per il lavoro svolto e ha augurato buon lavoro al nuovo presidente Rodin, e all'intero Consiglio di amministrazione, affinché "possano operare con competenza e dedizione al futuro del trasporto pubblico nell'area metropolitana".



