E-distribuzione porta l'arte di Manu Invisible all'oasi del Wwf

Sono state inaugurate all'Oasi del Cervo e della Luna, Riserva WWF di Monte Arcosu, le opere realizzate da Manu Invisible sulle cabine elettriche di E-Distribuzione alla presenza dell'artista, dei rappresentanti della Fondazione Domus de Luna, dei bambini di casa Emmaus e della società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Erano presenti all'inaugurazione il sindaco di Pula e presidente del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu Walter Cabasino e Giacomo Porcu sindaco di Uta.

E' stata realizzata una nuova linea di Media Tensione di quasi 4 Km dalla Chiesa Campestre di Santa Lucia al punto di consegna in località Sa Canna, all'interno del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu. La linea si sviluppa in tracciato misto, parte aereo e parte interrato e oltre consentire le finalità di valorizzazione e fruizione del Parco, è molto utile anche per il presidio e l'operatività delle strutture dell'associazione di Protezione Civile presto qui insediate (in località Sa Canna è presente un vascone mobile a servizio degli elicotteri della Protezione Civile censito tra le risorse idriche per lo spegnimento nel Piano regionale antincendi.

L'intervento ha riguardato anche l'installazione di due cabine Minibox di trasformazione MT/BT.

Da queste opere grazie al Progetto nazionale "Cabine d'autore" promosso e sviluppato da E-Distribuzione, si è creato con Manu Invisible e in collaborazione con l'Oasi del Cervo e della Luna della Fondazione Domus de Luna, un nuovo percorso artistico e culturale immerso nella natura della zona oggetto di intervento arricchendo il contesto ambientale e paesaggistico attuale, con opere che sono state realizzate sulle due nuove cabine secondarie e sui sostegni elettrici al fine di mitigare l'impatto ambientale. Sulla prima cabina l'Opera "Siamo", dove il Geotritone, animale dalle origini ancestrali crea un parallelismo con l'uomo, mostrandosi in tutta la sua "minuscola magnificenza", ricordandoci l'appartenenza al nostro territorio.

Sulla seconda l'opera "Insieme" dove due martore, nella composizione anamorfica di questo dipinto, sigillano in maniera assoluta il legame tra tutte le specie animali, cristallizzando un concetto molto importante: l'unione tra singoli elementi nella biodiversità.

Infine, sui 12 pali l'opera "Biodiversità": la "B" è l'iniziale della parola "Biodiversità", che in quest'opera composta da 12 pali, traccia un percorso semantico, che misura diversi chilometri, dove ciascun palo scandisce oltre che la raffigurazione di un concetto che ci riguarda tutti, anche dodici delle essenze mediterranee che incorniciano la natura circostante.



