Dj Michelle, 13 anni, sette tracce prodotte da Acetone Records

È ancora forte l'entusiasmo per il successo della sua performance al Mir di Rimini. Ha 13 anni Michelle Casula, in arte dj Michelle, tra le più giovani disc jockey al mondo. Nella sua cameretta adibita a studio a Calasetta, comune sardo sull'isola di Sant'Antioco, ogni giorno accende la console e mixa i brani dance e funky house che poi trasmette sui social. I suoi video hanno raggiunto oltre 4 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. E non sono passati inosservati neanche agli occhi degli esperti.

Sei mesi fa il gran salto: ha firmato sette tracce prodotte dalla prestigiosa casa discografica Acetone Records, guidata da Maurizio Nari. Nata e cresciuta a Calasetta, Sardegna sud occidentale, si sta sempre più affermando nel mercato della musica elettronica. Il 26 aprile è attesa a Carloforte al Gùa Fest, quattro giornate dal 24 al 27 aprile tra gusto, musica e divertimento. Poi in tour su altri palchi: il 3 maggio a San Gavino, il 4 luglio a Camerino, nelle Marche, e via via in altre piazze italiane ed europee, tra cui, a ottobre in Olanda.

"Porterò sul palco la mia energia - assicura dj Michelle - sarà un viaggio che dagli anni '80 arriva ai '90 e 2000 fino alle più attuali proposte. Non mancheranno tracce a cui sono molto affezionata, Self control di Raf e Ti sento con la splendida voce di Antonella Ruggeri. E poi via via verso le nuove proposte contemporanee con un occhio di riguardo ad Anna Pepe e Sfera Ebbasta", racconta all'ANSA con la semplicità ed entusiasmo dei suoi 13 anni. Dal palco trasmetterà anche un messaggio sociale per un divertimento sano.

Con una passione ereditata dal padre, Salvatore Casula, organizzatore di serate tra musica sport e solidarietà a Calasetta, Michelle ha iniziato la sua avventura alla console due anni fa, e da allora ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua energia. I suoi genitori la seguono da vicino. Lei è cresciuta in un ambiente stimolante e incoraggiante. Frequenta la terza media con un ottimo profitto, ama il disegno e lo sport. Ma la sua grande passione resta la musica, l'arte di mixare i brani per far ballare diverse generazioni.

"Sin da piccolissima - ricorda papà Salvatore - ha mostrato talento per la musica, così le abbiamo comprato una consolle-giocattolo. Ma c' è voluto poco per capire che non le bastava, che aveva bisogno di una strumentazione seria". Ad accorgersi per primi del suo talento sono stati in Sardegna i dj Sandro Murru e dj Albo, e man mano si è fatta notare da nomi come dj Dado e Maurizio Nari. "Passione, formazione e impegno le hanno permesso di raggiungere una tecnica raffinata - sottolinea dj Albo - ha una notevole capacità di mixare soprattutto pescando nel repertorio anni '80, '90 e 2000 e funky house con una tecnica sorprendente per la sua giovane età".

I suoi set coinvolgenti conquistano un ampio pubblico. "Mi alleno due volte alla settimana con Alberto Baldino e dj Albo - racconta Michelle - da lui imparo tanto e soprattutto mi aiuta a perfezionare il mio stile, oltre a darmi un grandissimo incoraggiamento". Il 2024 è stato un anno ricco di successi per la giovane talentuosa: si è esibita nelle piazze gremite tra Calasetta, Pula e Villasimius. "Due anni fa iniziava tutto per gioco, mai - confessa - avrei pensato di arrivare sin qui". Ai suoi fan un "Grazie" convinto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA