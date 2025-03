Comunali: Alleanza per Nuoro nel c.destra, 4 candidati papabili

Tutti insieme con un chiaro obiettivo: dare un governo di centrodestra a Nuoro per conquistare la storica roccaforte del centrosinistra. Nasce l'Alleanza per Nuoro, l'unione del Terzo polo, delle forze di centrodestra con innesti di civiche, che parteciperà alla competizione elettorale del prossimo giugno.

Il battesimo del fronte composito è avvenuto nelle ultime ore, con l'incontro tra i gruppi che hanno dato vita alla formazione: Fratelli d'Italia, Forza Italia, SiAmo Nuoro, Azione, Psd'Az, Riformatori, Un'altra Sardegna-Un'altra Nuoro e Lista Ticca.

Dopo alcuni incontri nel fine settimana alla fine Terzo polo e centrodestra si sono riconosciuti nella volontà di costruire un governo di responsabilità il cui obiettivo è far ripartire la città. I prossimi passi di Alleanza per Nuoro sono già in parte calendarizzati. Domani le delegazioni, con un rappresentante per ciascuna componente, si incontreranno per portare al tavolo i nomi dei possibili candidati alla carica di sindaco. Si privilegia un nome slegato dalle forze politiche, ovvero di estrazione civica, ma quello che si legge da dietro le quinte è che non sarà semplicissimo trovare la quadra.

In realtà di candidati palesi ce ne sono almeno due: uno è Roberto Capelli di Un'altra Nuoro, promotore del Terzo polo, e l'altra è Francesca Ticca, segretaria generale della Uil Sardegna, che infatti è portatrice di una lista che porta il suo nome. Altro nome ricorrente è quello di Giuliano Sanna, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Nuoro ed ex assessore sardista nella prima giunta di Andrea Soddu. Tra i papabili anche l'ex senatore ed ex segretario del Pd, ora segretario regionale di Azione, Giuseppe Luigi Cucca.

Salvo qualche sorpresa dell'ultima ora da qui si attingerà per individuare il candidato alla carica di primo cittadino. E l'ufficializzazione, secondo indiscrezioni, non sarà fatta prima della prossima settimana. Quello che il fronte composito ribadisce sulla scelta del nome è che sarà scelto a Nuoro "e non imposto a Cagliari o da Roma", con un nemmeno tanto velato riferimento al Campo largo del centrosinistra e alla scelta di Emiliano Fenu.



