Il Cagliari batte il Monza per 3-0 nel lunch match della 30/a giornata di serie A, grazie alle reti nella ripresa di Viola, Gaetano e Luvumbo. Grazie ai tre punti conquistati, non capitava da cinque partite, i rossoblù salgono a 29 punti in classifica, a +6 dalla zona retrocessione, mentre i brianzoli sono sempre ultimi a quota 15 e la salvezza, lontana 10 punti, è ormai un miraggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA