Il Cagliari travolge il Monza 3-0, salvezza più vicina

Il Cagliari vince. E vede un pezzo (abbastanza grande) di salvezza. Il Monza perde e, con almeno dieci punti da recuperare sulla quartultima, ha un piede e mezzo in B. Il successo dei rossoblù, 3-0, è stato deciso innanzitutto dai suoi trequartisti nella ripresa: un colpo di testa di Viola su cross di Augello. E una punizione dal limite di Gaetano per la sicurezza. Poi nel recupero ha voluto aggiungersi al tabellino dei marcatori anche Luvumbo, lanciato in contropiede da Gaetano.

Un Cagliari che scappa lontano dalla terzultima, l'Empoli, di sei punti. Ma, attenzione, la prossima partita sarà proprio in casa dei toscani. Da considerare comunque anche il +4 dal Lecce.

Insomma, destino e permanenza in A sono nelle mani dei rossoblù.

Nicola l'aveva detto: calma, intensità. Senza farsi prendere dalla frenesia. Mina e compagni nel primo tempo hanno dovuto fare i conti con buon Monza, in qualche modo sereno nonostante la posizione in classifica. Forse perché consapevole che l'unico modo per provare la clamorosa rincorsa alla salvezza è non farsi prendere da panico o rassegnazione.

La prima occasione però è del Cagliari al 7': bella azione, bel cross di Zortea. Anche Viola stacca bene di testa tutto solo. Ma la palla va fuori. Cagliari calmo. Prova e riprova, cerca momento e palla giusta per dare una svolta alla partita.

Il Monza però controlla bene. Bene Akpa Akpro (nel primo tempo sbaglia solo un pallone) e Bianco in mediana. E in quanto a tiri nello specchio, conclude due volte con D'Ambrosio e Bianco: interventi non difficili ma Caprile sempre attento. Logico che si vada all'intervallo su un giusto zero a zero. La ripresa però si apre con il gol del Cagliari: azione confusa, poi la palla finisce dalle parti di Augello.

È uno che sa crossare. E infatti, mentre la difesa del Monza guarda Adopo, di testa la prende Viola. E per Turati non c'è niente da fare. Partita sbloccata. Si nota subito l'accelerazione di ritmo dei brianzoli. Tanti cambi. Sono le mosse della disperazione per una squadra che ci mette il cuore ma che non segna perché non tira. Evanescenti davanti Keita e Dany Mota. Anche quando spinge il Monza non dà mai l'impressione di essere pericolosa. E allora ecco il 2-0 per i rossoblu.

Punizione dal limite. Buona per un mancino. E invece sul pallone si butta Mina. Che poi lascia tutto a Gaetano. E fa bene. Il gol è bellissimo, la palla si infila sotto il sette alla destra di Turati. Gaetano potrebbe anche fare doppietta, ma si mangia un gol fatto. Occasione nel finale per Ganvoula: supera anche Caprile ma si decentra. E Mina rimedia. Nel recupero gloria per Luvumbo: classico contropiede e premio finale per l'angolano, quest'anno tartassato dagli infortuni.

Tre a zero, forse troppo severo per il Monza. Per il Cagliari ritorno alla vittoria dopo cinque turni di sconfitte e pareggi.

Per i brianzoli ancora otto partite di speranza. Ma ci vuole un'impresa.



