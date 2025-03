Allo stadio per Cagliari-Monza nel giorno del matrimonio

Oggi sposi all'Unipol Domus: Tamara e Diego, coppia con una passione in comune, il Cagliari.

Entrambi di Assemini, rispettivamente di 46 e 50 anni, super tifosi, abbonati allo loro squadra del cuore. Anche nel giorno del loro matrimonio non sono voluti mancare allo stadio e, terminata la cerimonia, hanno voluto posare in Tribuna all'Unipol Domus.

Per l'occasione hanno ricevuto dal club una speciale maglia dedicata con il 30: il giorno delle loro nozze, il numero di maglia del loro beniamino, Leonardo Pavoletti. Una giornata indimenticabile proseguita con un ricevimento tutto a tema rossoblù.



