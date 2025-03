Alghero, nuove reti idriche nelle vie Parc Guell e Tibidabo

Nell'ambito dei cantieri di efficientamento delle reti idriche che Abbanoa sta portando avanti nel Comune di Alghero, lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile saranno collegate le nuove condotte appena realizzate nelle vie Parc Guell e Tibidabo. Nelle due giornate si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle due strade interessate e nella vicina via Carbia tra le 8.30 e le 18.30 per effettuare le necessarie operazioni di scollegamento delle vecchie tubature e collegamento delle nuove.

Sono quasi 10 chilometri le nuove reti idriche che Abbanoa sta realizzando in città con un investimento di oltre 7,2 milioni di euro: Alghero è tra i principali centri su cui il Gestore Unico sta investendo i fondi europei di sviluppo e coesione "Fsc" destinati a "Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico". La città è interessata da 3 maxi-appalti: il primo cantiere riguarda le zone del Carmine, Manzoni, De Gasperi, Pietraia e Sant'Anna); il secondo riguarda Fertilia mentre il terzo il Centro storico e Giovanni XXIII.

Lotto A. I lavori di lunedì e martedì rientrano nel primo e più consistente lotto che interessa le zone di Carmine, Manzoni, De Gasperi, Pietraia e Sant'Anna. L'investimento è di 3,74 milioni di euro e sta portato alla sostituzione integrale di quasi 4,5 chilometri. Sono interessate le vie Marongiu, De Muro, Matteotti, Deledda, Da Vinci, Palomba, Sant'Agostino, XX Settembre, Don Minzoni (ss 127 bis), Paoli, Coros, Parc Guell, Tibidabo, Villafranca De Panades, Carbia.

Per il lotto B l'investimento è di 1,088 milioni di euro e interessa la sostituzione integrale di quasi 2 chilometri di reti nelle vie Fiume, Orsera, Pola, Trieste e Lungomare Rovigno.

Lotto C. Riguarda il distretto denominato "Centro Storico-Giovanni XXIII". L'investimento è di quasi 2,5 milioni di euro e andrà a interessare quasi 3 chilometri di reti: piazza Porta Terra, piazza Santa Croce, piazzetta Molo, Porta A Mare, le vie Machin, Barceloneta, Carlo Alberto, Sannino, Catalogna, Columbano, della Minerva, Deroma, Doria, Delitala, Manno, Lazzaretto, Monorca, Ospedale, Arduino, Roma, Ruota, Santa Barbara, Sant'Erasmo, Simon Lacu, Gioberti, Zaccaria, i vicoli Serra, Adami, Bertolotti e Buragna.



