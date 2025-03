Novemila coppie di fenicotteri rosa nidificano a Cagliari

Novemila coppie di fenicotteri rosa per il nuovo miracolo della nidificazione nel parco di Molentargius. L'oasi tra Cagliari e Quartu anche questa primavera è diventata la casa di questi volatili che da decenni scelgono la Sardegna per questo momento speciale. Uno spettacolo che, con il massimo rispetto delle specie e dell'ambiente potrà essere ammirato per circa un mese anche dalle barche messe a disposizioni dal parco. Con pacchetti che prevedono tra gli altri anche la formula con colazione.

Questa mattina la presentazione delle attività e dei tour in questi trenta giorni speciali per l'area umida. "I numeri sulla nidificazione - ha spiegato il presidente dell'ente parco Stefano Secci - sono simili o superiori a quelli dello scorso anno, ma naturalmente i conti si potranno fare solo più tardi.

Il parco offre l'occasione di osservare da vicino questo spettacolo con tour speciali in un connubio tra ambiente e storia. Ci saranno le guide a disposizione con approfondimenti sulle vecchie saline e anche su altre specie protette, non solo i fenicotteri".

I nidi si trovano principalmente sul versante di Cagliari sull'argine dello stagno del Bellarosa maggiore. La colonia ha iniziato ad insediarsi agli inizi di marzo e le prime uova sono state deposte dopo qualche settimana. I pulcini, chiamati pulli, sono rivestiti di un piumaggio grigio e resteranno nelle vicinanze del nido per qualche tempo prima di spostarsi.

Durante le passeggiate e il percorso in acqua si parlerà proprio delle fasi della nidificazione e dell'andamento delle passate stagioni riproduttive. Con un focus sulle misure adottate per proteggere questa specie e il loro habitat. Uno sguardo anche a presente e futuro. Durante lo scorso anno le visite sono state oltre ventunomila.



