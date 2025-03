Coldiretti, 'task force per sbloccare i 25 milioni della Pac'

Coldiretti sollecita un intervento "urgente" alla presidente della Regione, Alessandra Todde e all'assessore dell'Agricoltura, Gian Franco Satta, affinché venga istituita una task force regionale con il compito di sbloccare i pagamenti Pac ancora fermi, soprattutto legati ai pascoli non riconosciuti per i pagamenti europei e destinati alle aziende agricole e zootecniche della Sardegna. "Si tratta di liberare subito circa 25 milioni di euro che mancano all'appello, a causa dell'ennesima stortura burocratica".

Un intervento rilanciato viste le persistenti e gravi difficoltà in capo all'ente pagatore regionale e alla Regione nel liquidare tutte le domande presentate sulla Pac 2024 da migliaia di allevatori e agricoltori sardi. "Il percorso è chiaro e già sperimentato e potrebbe risolvere in poco tempo il blocco dei pagamenti - ricorda Coldiretti - sulla scia di quello portato avanti dall'unità di progetto istituita nel 2022 e guidata dall'allora direttore generale dell'assessorato dell'Agricoltura, Giulio Capobianco, che aveva già dimostrato di poter erogare in tempi rapidi le risorse allora accumulate e di fornire un monitoraggio puntuale sullo stato dei pagamenti da parte degli enti e della Regione".

L'organizzazione sollecita anche di "applicare le soluzioni tecniche per il riconoscimento delle superfici a pascolo e delle PLT e il loro accesso ai fondi PAC e di sbloccare in tempi rapidi i pagamenti fermi alle aziende agricole e zootecniche".

"Le superfici agricole sarde hanno bisogno di una valutazione che tenga conto della conformazione ambientale e della tradizione agricola, che sono diverse da quelle di altre regioni d'Italia - sottolinea Coldiretti - la situazione è ancora in stand-by, le attività sono ferme e il problema dei pascoli che bloccano i pagamenti persiste. Le aziende sarde stanno soffrendo e, nonostante le soluzioni proposte, il sistema non è riuscito ad adattarsi alle particolari esigenze del nostro territorio.

Senza un intervento si mette a rischio il naturale equilibrio dell'ecosistema tra uomo, animali e ambiente ma anche la stessa salvaguardia del territorio, con conseguente abbandono delle aree rurali".



