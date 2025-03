Cagliari, 200 persone a presidio animalista in piazza blindata

Piazza blindata a Cagliari per l'arrivo di Enrico Rizzi, l'animalista minacciato sui social dopo le critiche che aveva avanzato per la presenza di un cammello nella sfilata di carnevale di Ovodda (Nuoro). In piazza Yenne, per il comizio cominciato poco dopo le 16.30, oltre duecento persone. Ma anche polizia, carabinieri e persino gli artificieri. Le minacce, rilanciate sui social dallo stesso Rizzi, erano state pesanti.

Nel capoluogo sardo, però, non ci sono stati momenti di tensione. Rizzi ha ricordato l'episodio. E ha ringraziato ì partecipanti alla manifestazione: "Una risposta meravigliosa - ha detto - perché di fronte alle minacce qualcuno avrebbe potuto dire: rimango a casa. Anche in altre occasione mi hanno minacciato e mi hanno fatto trovare persino animali impiccati davanti a casa". Poi ha allargato il discorso alla causa animalista: "Continuiamo a combattere - ha concluso - prima o poi cambieremo questo mondo orrendo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA