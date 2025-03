Aeronautica militare, medaglia d'oro al merito al gen.Cipelletti

Al generale di divisione aerea Davide Cipelletti, alla guida del comando Aeronautica Militare per la Sardegna (Camras) è stata conferita la medaglia d'oro al merito aeronautico. L'onorificenza è stata consegnata direttamente dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante la cerimonia all'aeroporto di Pratica di Mare, in occasione del 102/o anniversario dalla costituzione dell'Aeronautica militare.

Il generale Cipelletti ha espresso profonda gratitudine per l'onorificenza ricevuta, dedicandola a tutti gli uomini e le donne dell'Aeronautica militare e della Difesa che quotidianamente operano al suo fianco, con passione e professionalità, al servizio del Paese.



