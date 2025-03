A Sadali va a fuoco l'abitazione di un poliziotto

Un incendio questa notte a Sadali ha completamente distrutto la casa di un poliziotto. Ancora non chiare le origini del rogo sviluppatosi in via Pascoli.

Le indagini sono portate aventi dai carabinieri di Orroli competenti per la zona che cercano di capire se ci sia un'origine dolosa.

L'abitazione resa irriconoscibile dalle fiamme appartiene a poliziotto in servizio a Tortolì attualmente aggregato in Albania. L'agente era stato preso di mira più volte negli anni scorsi dai malviventi: con minacce e con scritte di morte apparse sul cimitero di Tortolì.

Sul posto hanno operato a lungo i vigili del fuoco.



